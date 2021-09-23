صحيفة لبنانية: جنبلاط تدخل للإفراج عن موقوف سوري على صلة بعميل إسرائيلي

اكدت صحيفة الاخبار اللبنانية، اليوم الخميس، ان الأمن العام اللبناني أوقف عددا من الناشطين السوريين على صلة بفصائل إرهابية في درعا، وينسقون مع عميل إسرائيلي في الجولان المحتل.

وذكرت الصحيفة، انه “وبحسب المعطيات، فقد دخل هؤلاء إلى لبنان خلسة وحاولوا السفر بالطريقة نفسها قبل إلقاء القبض عليهم. وقد تدخلت جهات سياسية لبنانية، من بينها النائب السابق وليد جنبلاط، للإفراج عن أحدهم”.

وأشارت الى أن “الأمن العام اللبناني لم يستجب لهذه التدخلات ورفض الافراج عنهم”