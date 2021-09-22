سوريا - لبنان - فلسطين

العثور على جثة شاب مكبلة اليدين والقدمين بمنزله في لبنان


عثرت الأجهزة اللبنانية، اليوم الأربعاء، على جثة شاب يبلغ من العمر 34 عاما مكبلة اليدين والقدمين، داخل منزله.

وبحسب ما أورده موقع "النشرة" المحلي، فإن رجال الأمن عثروا على جثة الشاب داخل منزله في بلدة بعلشمية في قضاء بعبدا.

ووفق المعلومات الأولية، فقد كشف تقرير الطب الشرعي أن الشاب توفى نتيجة الاختناق البطيء، بعد أن قام الجناة بوضع جورب داخل فم المجني عليه ثم شريط لاصق على الفم، بالإضافة إلى قيامهم بتكبيل يديه وقدميه بإحكام.

وأكد التقرير أن المجني عليه لم يتعرض للضرب؛ نظرا لعدم وجود كدمات أو آثار جروع على الجثة.

فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الواقعة وسبب الجريمة، كما لم ترد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة.

وشهد لبنان ارتفاعا في نسبة الجرائم مع انهيار الليرة والتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه، إذ كشفت شركة ”الدولية للمعلومات“ المختصة بتنظيم الإحصاءات، في مارس/ آذار الماضي، في تقرير حديث عن رصدها ارتفاعا في جرائم القتل والسرقة.

وأظهر التقرير، زيادة في جرائم القتل والسرقة خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

واستنادا إلى بيانات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد ارتفعت نسبة جرائم القتل بنسبة 45.5 في المئة، ووصل عدد القتلى في الفترة ذاتها 2021 إلى 32 قتيلا مقارنة بـ22 قتيلا في الفترة ذاتها من عام 2020، كما ارتفعت نسبة جرائم السرقة في الفترة ذاتها بنسبة 144 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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العثور على جثة شاب مكبلة اليدين والقدمين بمنزله في لبنان
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