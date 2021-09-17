في لبنان !!

باقر الجبوري ||
حزب الله ( اللادولة ) ونتيجة لتحالفه مع ايران الصفوية الارهابية يزود لبنان باربعة ملايين لتر من بالمازوت ( الوقود ) !
هذه كانت الوجبة الاولی فقط !
يعني الحبل عالجرار !
التوزيع يشمل المستشفيات والخدمات ودور الايتام !
وكل افراد المجتمع !
يعني ليس للمجتمع المؤيد للمقاومة فقط !
أما الدولة ( الحليفة ) الاولی ( امريكا ) للبنان فلازالت تتآمر علی قوی الدولة في الحکومة اللبنانية لتسقيط الاقتصاد اللبناني والعملة اللبنانية وتجويع المجتمع اللبناني بكل طبقاته وكل ذلك خدمة لأسرائيل الحنونة !!
ومع ذلك فلازال الكثير من ابناء المجتمع اللبناني بين جاهل يتخبط في جهالته وبين عميل غبي لايعلم انه مستهدف في هذا الحصار حاله من حال كل المجتمع المقاوم !!
هذا هو حال العراق كذلك !
نفس سياسة التجويع والاخضاع !
ونفس المجتمع الدوني والمنافق !
مجتمعات لاتفرق بين الناقة والجمل !
حشی الطيبين !
تحياتي ..
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