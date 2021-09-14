تعذيب الأسير الهارب من سجن جلبوع "زكريا الزبيدي" ودخوله غرفة الإنعاش

أطلق ناشطون حملة للتضامن مع الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، بعدما قالوا انه تعرض لتعذيب شديد على يد القوات الاسرائيلية خلال التحقيق معه في عملية نفق جلبوع، بعدما جرى إلقاء القبض عليه برفقة الأسير محمد العارضة في احدى قرى الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وتحت عنوان "زكريا تحت التعذيب" أطلق ناشطون فلسطينيون وعرب مئات التغريدات والتعليقات التضامنية مع الأسير زكريا الزبيدي معربين عن غضبهم من عنجهية القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

زكريا الزبيدي في العناية المركزة

وذكر شقيق القيادي الفلسطيني الأسير زكريا الزبيدي ان الاخير جرى ادخاله الاثنين، الى وحدة العناية المركزة في مستشفى في القدس بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لتعذيب وحشي على يد المحققين الاسرائيليين.

وكتب جبريل الزبيدي على صفحته في فيسبوك قائلا ان "جسد زكريا الزبيدي محطم، كسرت يديه وضرب على رأسه ووجهه وعُذِب على كافة أنحاء جسده بالصعقات الكهربائية من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف ان زكريا “حالته خطيرة جداً وهو الآن داخل الإنعاش فاقد الوعي ويتنفس اصطناعياً”.

كما أعلن رئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، عن دخول زكريا الزبيدي العناية المكثفة في مستشفى “شعاري تسيديك”، بعد تعرضه للتعذيب الشديد من قبل القوات الاسرائيلية

وأعلن عبده عن دخول زكريا الزبيدي أحد الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد تمكنهم من تحرير أنفسهم في سجن جلبوع، في 6 أيلول/ سبتبمر الجاري.