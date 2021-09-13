سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله: سقوط رهان حصول مشكلة بين حزب الله والدولة


اعتبر الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، الاثنين، أن "سقوط رهان" حصول مشكلة بين الحزب والدولة بسبب تفهم الدولة السورية.

ورحب سماحة السيد نصر الله، في كلمة له، بـ"تشكيل الحكومة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان"، موجها الشكر إلى "رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي عمل طوال فترة تصريف الأعمال لمدة عام كامل".

وقال سماحته ، إنه "يتطلع إلى حكومة تقوم بالإنقاذ والإصلاح"، مؤكدا أن البلد أصبح في قلب الانهيار، والمطلوب من الجميع التضامن للتخفيف عن الناس وإعطاء الحكومة الوقت المطلوب لها للإنجاز.

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الجمعة الماضية في قصر بعبدا، على مرسوم تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي استمر لأكثر من عام.

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