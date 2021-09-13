صورة تجمع رئيس واعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة

نشرت الرئاسة اللبنانية على حسابها في "تويتر" صورة تذكارية للحكومة الجديدة بحضور رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري.

وتوسط عون الصورة، وإلي جانبه رئيس الحكومة الجديد، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، وبحضور الوزراء كافة، حيث أن هذه الحومة اختلفت عن سابقتها بـ"العنصر النسائي"، إذ تتواجد وزيرة واحدة حاليا في لبنان، وهي نجلا رياش، كوزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، بينما الحكومة السابقة كان قد طغى فيها الحضور الأنثوي بست وزيرات.

وتوزعت الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة كالآتي:

محمد نجيب ميقاتي: رئيس مجلس الوزراء

سعادة الشامي: نائب رئيس مجلس الوزراء

بسام مولوي: وزير الداخلية والبلديات

يوسف خليل: وزير المالية

عبدالله أبو حبيب: وزير الخارجية والمغتربين

وليد فياض: وزير الطاقة والمياه

جوني قرم: وزير الاتصالات

عباس حلبي: وزير التربية والتعليم العالي

هنري خوري: وزير العدل

موريس سليم: وزير الدفاع الوطني

علي حمية: وزير الأشغال العامة والنقل

فراس الأبيض: وزير الصحة العامة

هيكتور حجار: وزير الشؤون الاجتماعية

ناصر ياسين: وزير البيئة

مصطفى بيرم: وزير العمل

أمين سلام: وزير الاقتصاد والتجارة

وليد نصار وزير السياحة

عباس الحاج حسن وزير الزراعة

محمد مرتضى وزير الثقافة

جورج دباكيان وزير الصناعة

نجلا رياشي: وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية

جورج قرداحي: وزير الإعلام

عصام شرف الدين: وزير المهجرين

جورج كلاس: وزير الشباب والرياضة