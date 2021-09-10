سوريا - لبنان - فلسطين

ميقاتي: يجب نتعاون ونضع يداً بيد لنؤمن أبسط مقومات الحياة للشعب اللبناني


أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، ان المطلوب اليوم أن نتعاون ونضع يداً بيد لنؤمن أبسط مقومات الحياة للشعب اللبناني.

وقال ميقاتي في المؤتمر الصحفي انه "لا مكان للمعطلين في الحكومة ومن سيعطل سيتحمل مسؤولية عمله وسنخرجه منها"، مبينا، "لدى الحكومة الجديدة خطة لإنقاذ البلد

واضاف، "سنتصل بكافة الجهات الدولية ونأمل أن نوقف الانهيار الحاصل وسنعمل من مبدأ وطني ووفق وثيقة الوفاق الوطني وسنتقيد بالدستور والقوانين المرعية الإجراء".

وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "الوضع صعب ولكن ليس مستحيلاً إذا تعاونا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد تشكيل الحكومة.. تعرف على اسعار صرف الدولار في لبنان
بالاسماء.. التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة
ميقاتي: يجب نتعاون ونضع يداً بيد لنؤمن أبسط مقومات الحياة للشعب اللبناني
اعتقال 3 اشقاء لاحد الاسرى الفلسطينيين الفارين من سجن "جلبوع"
الرئاسة اللبنانية تعلن توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة
هل أكراد سوريا يواجهون مصير الأفغان؟
فلسطين/ إرادة المقاومين إنتصرت على قهر الجلادين
وسط توتر في سجن إسرائيلي.. مسؤول فلسطيني يحذر من تصعيد محتمل
لافروف يتحدث عن تفاصيل الاتفاق بين الجيش السوري والمسلحين في درعا
محكمة فرنسية تحكم بالسجن على رفعت الاسد
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك