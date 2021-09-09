سوريا - لبنان - فلسطين

وسط توتر في سجن إسرائيلي.. مسؤول فلسطيني يحذر من تصعيد محتمل


لا تزال حالة من التوتر تسود في السجون الإسرائيلية، على خلفية تشديد ظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين فيها.

وأكد نادي الأسير اليوم الخميس أن الأسرى الفلسطينيين أحرقوا مجددا غرفا في القسم السابع من سجن "ريمون"، رفضا لمواصلة إدارة السجون الإسرائيلية عمليات القمع والتنكيل بحقهم.

وأكدت إدارة السجون الإسرائيلية إشعال معتقلين فلسطينيين حريقا في زنزانة في القسم السابع من السجن المذكور، مضيفة أن الحريق تحت السيطرة.

وأشار نادي الأسير إلى أن حالة التوتر ما زالت تخيم على أقسام الأسرى في سجون إسرائيلية أخرى، منها سجون النقب وعوفر وعسقلان، محملا السجانين المسؤولية عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق الأسرى الفلسطينيين.

بدورها، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تحذيره، في حديث إلى هيئة البث الإسرائيلية "كان"، من خطر تصعيد جديد إذا قتل أي من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع مطلع الأسبوع الجاري.

وقال إنه لا يعتقد أن الأحداث الأخيرة ستؤدي إلى نشوب انتفاضة جديدة، غير أن الوضع سيكون "سيئا جدا" إذا قتل أي من السجناء الهاربين، مشددا على أن السلطة الفلسطينية لن تساعد إسرائيل في البحث عنهم واعتقالهم.

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