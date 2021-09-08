أعمال عنف في سجن النقب وإسرائيل تستدعي عشرات العسكريين

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باستدعاء نحو 30 عسكريا إلى سجن كتسيعوت (سجن النقب) للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت اليوم الأربعاء داخله.

وأكدت إذاعة الجيش استدعاء نحو 30 من عناصر لواء غيفعاتي والموظفين الطبيين من كتيبة كاراكال للتعامل مع أعمال الشغب في السجن المذكور.

واندلعت أعمال الشغب هذه في سجني كتسيعوت وريمون في جنوب إسرائيل على خلفية تشديد السلطات الإجراءات داخلهما، بعد فرار ستة معتقلين فلسطينيين مطلع الأسبوع الجاري.