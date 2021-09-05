لبنان يعلن الحداد الرسمي

أعلن لبنان الحداد الوطني، يومي الأحد والاثنين؛ على وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبدالأمير قبلان، الذي توفي الليلة الماضية عن عمر ناهز 85 عاما.

وجاء في مذكرة صادرة عن رئاسة حكومة تصريف الأعمال، ”يُعلن الحداد الوطني يومي الأحد والإثنين في الخامس والسادس من سبتمبر/ أيلول، وتُنكس الأعلام على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، كما تُعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم“.

ودعت المذكرة إلى ”التوقف عن العمل في الإدارات والمؤسسات العامة كافة، يوم الثلاثاء المقبل، خلال تشييع الراحل الكبير“.

ونعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى المسلمين والعرب واللبنانيين عموما، والمراجع الدينية وأهل العلم والفضل خصوصا، رئيسه الشيخ قبلان.