سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان.. الحكم بالسجن والاشغال الشاقة على 3 اشخاص بتهمة التطبيع مع اسرائيل


أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، اليوم الاثنين حكما بالسجن والاشغال الشاقة على ثلاثة اشخاص بتهمة التطبيع والتعامل مع اسرائيل.

وكان الحكم الاول على جمال ريفي، شقيق وزير العدل الأسبق أشرف ريفي، وهو طبيب مقيم في أستراليا، لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بجرم التطبيع مع إسرائيل.

كما أصدرت المحكمة حكما آخرا بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 5 سنوات بحق أمين محمد مرعي بيضون، وهو يحمل الجنسية الأميركية، بجرم التعامل مع إسرائيل، وكان أوقف في تموز الماضي من قبل الأمن العام في مطار بيروت.

أما الحكم الثالث فصدر بحق مارك شربل طانيوس بجناية التواصل مع إسرائيلي وتبادل الرسائل الإلكترونية معه وقضى بسجنه مدة سنتين مع الأشغال الشاقة.

هذا ورحبت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية في بيان، بالأحكام، مشيرة إلى أن "هذه الأحكام هي تعاط وطني والتزام في تطبيق القانون الذي يحمي لبنان من خطر الجواسيس والخونة العملاء الذين خانوا وطنهم كرمى للعدو الإسرائيلي، وخطوة أولى لتصحيح مسار المحاكمات التي كانت سياسية بامتياز ووفقاً للمصلحة الشخصية لبعض القضاة منذ تحرير الجنوب".

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