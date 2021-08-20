سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان يقدم شكوى عاجلة ضد إسرائيل بسبب انتهاك السيادة اللبنانية


طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر، اليوم الجمعة، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل بسبب انتهاك السيادة اللبنانية، وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر وتهديد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر.

وقال دياب: "استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدا مباشرا للقرار الأممي 1701". طالباً من "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701".

من جهتها، دانت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، الإعتداءات والخروق التي قامت بها إسرائيل.

وقالت في بيان لها: "اعتبارا من الساعة 11.40 بتاريخ 19/8/2021، نفذت طائرات العدو الإسرائيلي طلعات جوية فوق لبنان، جرى خلالها إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية المعادية من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح، واستهداف مواقع في سوريا وذلك على علو منخفض، مما أحدث حال هلع لدى المواطنين اللبنانيين، وشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدني لإنتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت وعلى تماس مباشر لخط الطيران المدني".

وأوضحت عكر أن "ذلك يشكل أيضا خرقا فاضحا للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، وتهديدا للأمن والاستقرار والسلم في لبنان وانتهاكا للسيادة اللبنانية".

وأرسلت "شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي تتعلق بالخروق الاسرائيلية، كما دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجددا واستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداءاتها ضد الأراضي السورية".

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