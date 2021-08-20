سوريا - لبنان - فلسطين

نصرالله يهدد أمريكا وإسرائيل ويقول: أول سفينة مازوت ستنطلق من إيران باتجاه لبنان خلال ساعات


أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله إبحار أول سفينة من إيران محملة بالمازوت، مهددا أمريكا وإسرائيل قائلا: "هذه السفينة منذ اللحظة التي ستبحر فيها ستصبح أرضا لبنانية".

وقال السيد نصرالله في كلمة متلفزة: "السفينة التي ستنطلق بعد ساعات محملة بأطنان من المواد المطلوبة، وما يفصلنا عنها مسافة الطريق فقط، وستتبعها سفن أخرى، وعندما تصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط نتكلم عن التفاصيل والآليات العملية"، مبينا "أننا أعطينا الأولوية لمادة المازوت، فالبنزين حاجة السيارات، ولكن المازوت تتوقف عليه المشتشفيات والمراكز الصحية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز".

وأضاف: "السفينة منذ اللحظة التي ستبحر فيها وتصبح في المياه ستصبح أرضا لبنانية.. السفينة الآتية من إيران أقول للأمريكيين وللإسرائيليين هي أرض لبنانية ولا تدخلوا معنا في تحد يرتبط بعزة شعبنا وإذلال شعبنا.. لو سمح للبنانيين بأن يعيشوا حياتهم الطبيعية لما كنا بحاجة إلى أن نذهب في هذا الخيار".

وتوجه السيد نصرالله إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "بالشكر والتقدير لوقوفهم الدائم إلى جانب لبنان"، مضيفا: "نشكر إيران على وقوفها الدائم إلى جانب شعب لبنان كما في المقاومة من أجل تحرير أرضنا وصد العدوان، ورغم الحصار والعقوبات على إيران والضغوط عليها فهي لم تتخل يوما عن حلفائها ولم تخذل أصدقاءها".

واعتبر أن "ما يجري حرب اقتصادية علينا لاقتسام الثروة النفطية الموجودة في البحر مع إسرائيل، ونحن نعرف أن الإدارة الأمريكية تدير هذه الحرب، وأن سفارتها الموجودة في منطقة عوكر تدير الحرب الاقتصادية والإعلامية مباشرة وتقف خلف كل هذا التحريض والتجييش الإعلامي للبنانيين على بعضهم البعض".

وقال: "هذه السفارة تلتقي مع بعض جمعيات المجتمع المدني وتحرضهم وتمولهم وعندما يفلشون تعاقبهم. وأمام هذه الحقيقة نقول إن هذه السفارة ليست سفارة تمثيل دبلوماسي، هي سفارة تآمر وتواطئ على الشعب ولقمة الخبز وعلى كرامة الانسان".

وتوجه إلى الولايات المتحدة قائلا: "على مدى 20 عاما دربتم جيوشا وجنرالات وفشلتم وأخفقتم فماذا ستفعل لكم جمعيات المجتمع المدني في مقابل الشرفاء والوطنيين والمقاومة التي هزمتكم؟ أنتم تنفقون الأموال بلا طائل".

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