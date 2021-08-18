سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله: الأمريكيون أخرجوا الكلاب البوليسية من أفغانستان ولم يخرجوا من تعامل معهم


قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، السيد حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن الأمريكيين  أخرجوا التجهيزات والكلاب البوليسية من أفغانستان، ولم يخرجوا من تعامل معهم.

جاء تصريح السيد نصر الله في كلمة متلفزة بثتها قناة "المنار" اللبنانية، مساء امس الثلاثاء،"، أكد من خلالها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب قواته من أفغانستان لأنه لم يعد قادرا على الاحتمال، ورمى فشله على الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وذكر الأمين العام لـ"حزب الله" أن بايدن أراد حربا أهلية بين القوات الأفغانية وحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) يذهب الآلاف في مطاحنها

وبان الرئيس الأمريكي قال إنه أنفق أكثر من تريليون دولار، ورغم ذلك خرج الجيش الأمريكي من أفغانستان "أذلاء فاشلين مهزومين".

وشدد السيد حسن نصر الله على أن ما يقوله بايدن عن الهزيمة والفشل الأمريكي في أفغانستان يجب أن يكون عبرة، فالولايات المتحدة ما زالت جاهلة وعديمة الفهم في المنطقة، وهي تكرر الأخطاء نفسها، متمنيا من حلفاء أمريكا سماع ما قاله بايدن من أنه "ليس من واجبنا أن تقاتل الولايات المتحدة بالنيابة عن أحد"

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السيد حسن نصر الله: الأمريكيون أخرجوا الكلاب البوليسية من أفغانستان ولم يخرجوا من تعامل معهم
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