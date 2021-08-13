سوريا - لبنان - فلسطين

دياب يرفض دعوة الرئيس اللبناني لاجتماع حكومي


أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، رفضه للدعوة التي وجهها الرئيس ميشال عون، اليوم الجمعة، لعقد اجتماع وزاري خاص لبحث أزمة الوقود في البلاد.

وقال دياب، في بيان له، "إن الاجتماع يخرج عن الواجبات الدستورية لمجلس الوزراء المؤقت"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف حسان دياب في بيانه، أنه "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس/ آب 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".

ودعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، مجلس الوزراء للانعقاد لمناقشة أزمة الوقود.

وأفاد بيان نشره الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، بأن الرئيس عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص.

وأضافت الرئاسة اللبنانية، أن دعوة عون جاءت لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور".

 

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