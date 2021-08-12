سوريا - لبنان - فلسطين

معركة كسر عظم بين اميركا والمقاومة في لبنان


 

محمد صادق الحسيني ||

 

 الفيول ومن ثم المازوت اصبحا كما قبلهما البنزين عصب المعركة الان في لبنان

*والنفط العراقي الموعود  وتأخيره وعرقلته بانتظار ردات فعل العالم على وصول النفط الايراني الى لبنان عبر سورية او عبر بحر بيروت *

*وهل ستمنعه البوارج الاميركية او الصهيونية او البريطانية ام انها ستخضع جميعها وتذل امام اصرار المقاومة على حماية اهلها وحماية لبنان *

*عندما يأتي النفط الايراني الى لبنان باي طريقة *

ستهزم امريكا واسرائيل والسعودية وعملاء الداخل ومشروعهم في إركاع لبنان .

وبوصوله يعود عصب الحياة الى المستشفيات والمصانع والمعامل والكهرباء الى المولدات ، وستضرب المحتكرين والسوق السوداء ، *وستكون هزيمة مؤامراتهم علينا *

الاستعدادات والتجهيزات باتت مكتملة

والكل بانتظار اشارة سيد المقاومة

هو من يقدر وهو من يعلن ساعة الصفر

الليلة التاسعة مساء موعدنا مع كلمة جنرال الصبر والظفر

لبيك يا ابن فاطمة

لبيك يا نصر الله

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