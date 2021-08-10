سوريا - لبنان - فلسطين

الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة


أصدر الرئيس السوري بشار الأسد صدر مرسوما بالحكومة السورية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية المرسوم رقم 208 للعام 2021 الذي أصدره الأسد والقاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، وجاء كما يلي:

- المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء- وزيرا للدفاع

- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف

- السيد منصور عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية

- المهندس حسين مخلوف وزيرا للإدارة المحلية والبيئة

- الدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية

- الدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية

- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية

- المهندس محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة

- الدكتور بسام إبراهيم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

- المهندس سهيل عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان

- المهندس إياد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة

- الدكتورة لبانة مشوح وزيرا للثقافة

- الدكتور دارم طباع وزيرا للتربية

- القاضي أحمد السيد وزيرا للعدل

- الدكتور تمام رعد وزيرا للموارد المائية

- الدكتور كنان ياغي وزيرا للمالية

- المهندس زهير خزيم وزيرا للنقل

- المهندس بسام طعمة وزيرا للنفط والثروة المعدنية

- الدكتور حسن الغباش وزيرا للصحة

- السيد زياد صباغ وزيرا للصناعة

- المهندس محمد حسان قطنا وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي

- المهندس غسان الزامل وزيرا للكهرباء

- المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة

- الدكتور فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين

- الدكتور عمرو سالم وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- السيد عبد الله عبد الله وزير دولة

- المهندس محمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

- الدكتور بطرس الحلاق وزيرا للإعلام

- الدكتورة ديالا بركات وزير دولة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
انفجار مرفأ بيروت كان للتوضيب السياسي..
جنرال إسرائيلي كبير: 100 ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل وعليها الاستعداد للحرب
لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يخضع للحجر الصحي
الشيخ جلال الدين الصغير : المقاومة اللبنانية تثبت تغير موازين الردع في ردها على اعتداء الصهاينة
إعلام إسرائيلي: "إسرائيل" تفاجأت برد حزب الله وأخطأت في قراءة موقفه
المقاومة اللبنانية تأكيدات وتفوقات متصاعدة
حركتا "الجهاد الإسلامي" و"المقاومة الشعبية" تدينان الأحكام الصادرة بشأن فلسطينين مقيمين في السعودية
اضرب الراعي تتشتت الاغنام
وقف التصعيد ما بين إسرائيل ولبنان
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار صلوات اله عليهم اجمعبن هن يتغمد السيد عادل العلوي برحمته الواسعة ...
الموضوع :
وفاة اية الله السيد عادل العلوي اثر مضاعفات فايروس كورونا
رسول حسن نجم : هذه هي العشائريه المقيته التي زرعتها الدوله العثمانيه وسقتها بريطانيا في العراق وها نحن اليوم نحصد ثمار ...
الموضوع :
مسلحون يفتحون النار على "شيخ عشيرة" في مدينة الصدر..تعرف على السبب
هدى علي : هل يجوز البناء في شهر محرم ...
الموضوع :
في إستفتاءات الإمام السيد السيستاني ... الأعمال غير المناسبة في شهري محرم وصفر
رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت.. اسم الله ليس الله وكل شيىء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ...
الموضوع :
واجد الوجود واجد الصفر والواحد
رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت كل شيء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ومالفظته الالسن وعملت به ...
الموضوع :
واجد الوجود واجد الصفر والواحد
حسن عبدالله : استاذ سامي لو تكرمت اريد حسابك في فيس بوك او طريقة للتواصل وشكرا متابع شغوف لكل كتاباتك ...
الموضوع :
الانسان يدفع ثمن اخطائه والشيعي يدفع ثمن حرصه
رسول حسن نجم : احسنت يجب مواجهة هذا المد المتلاطم الزاخر بالمأسي الكبرى... وعليكم يامثقفينا ومفكرينا مواجهة هذه التيارات بالنزول الى ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
رسول حسن نجم : سيدي الكريم تتحدث وكان شعوبنا العربيه تراقب عن كثب المطابع ودور النشر بلهفه وتعطش لكي تقرأ مايستجد ...
الموضوع :
حتى ادب الرواية استغلوه للعبث..!
رسول حسن نجم : هناك ظلم كبير للخريجين الاوائل في الكليات المسائيه الحكوميه حيث تصر وزارة التعليم العالي بعدم مساواتهم باقرانهم ...
الموضوع :
مجلس الخدمة يكشف تفاصيل "استمارة توظيف" حملة الشهادات العليا
علي : الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته..انا صار لي الشرف بالقاء هذا الشهيد البطل {كنعان سالم العاشور } أنسان ...
الموضوع :
من هو الملياردير البصري الذي استشهد دفاعا عن العراق؟
فيسبوك