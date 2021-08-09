جنرال إسرائيلي كبير: 100 ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل وعليها الاستعداد للحرب

قال الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي غيرشون هكوهين، إن لدى إسرائيل مخاوف من احتمالية التصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أفاد هكوهين "لو كنت في إسرائيل سأستعد للحرب، ويجب أن نخرج من حالة الإنكار، فهناك حملة تهديد ضد إسرائيل ستكون أكثر صعوبة من الأيام الستة، ومع ذلك فإن الجمهور الإسرائيلي ليس في وعيه بأنه ملزم بالتحضير لها".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى فهم ما يفعله حزب الله وحماس، هذا أسلوب متطور للغاية، إنهم لا يريدون الحرب، بل يريدون إرهاقنا، إنهم ملتزمون بالجهود اليومية لإلحاق الأذى بإسرائيل حتى زوالها، إنهم يفعلون ذلك ويفحصون كل ما يفعلونه".

وتابع رئيس هيئة أركان الجيش السابق قائلا "الجمهور الإسرائيلي عليه أن يدرك أنه ليس في الجنة، رئيس الأركان يستعد بشكل جيد ضد حزب الله وحماس، لكنه أصغر من أن يتحمل كل التهديدات في نفس الوقت".

وأشار إلى أنه عندما يسقط الجمل يتكاثر من يأتون لطعنه، مضيفا أنه يجب ألا تدع تل أبيب أحدا من حولها يرى أن الجمل الصهيوني بدأ يتأرجح.

وأردف قائلا: "الكل يعرف أن هناك 100 ألف صاروخ موجه إلى إسرائيل، ويجب أن تكون الجبهة الداخلية جاهزة".