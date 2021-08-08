اضرب الراعي تتشتت الاغنام

محمد صادق الحسيني ||

الى اهلنا واحبائنا المحتسبين من امة اشرف الناس في لبنان.

في كل فترة تحرك أميركا وربيبتها، احد اجراءهما في محاولة لإرباك الوضع في الداخل اللبناني ..

إنها سياسة أميركية قذرة معروفة تهدف الى إشغال بيئة المقاومة في بلدان العالم المعادية لها، بامور جانبية وتشتيت جهدها.

وفي لبنان بشكل خاص محاولة الدفع بالفرز المذهبي او الطائفي او العنصري او الفئوي او المناطقي.

اما نحن اصحاب هذا البلد واهله فنحن على يقين بان هناك بلد واحد اسمه لبنان الذي عرفناه جميعاً من خلال سيرة كبراءنا الماضين اولاً ومن ثم ابناءنا وفلذات اكبادنا، والذين لطالما دافعوا عنه وعمدوه بالدم القاني المقاوم.. ولن يستطيع احد اي احد من الذئاب الشاردة او المنفردة ، لا فدرلته ولا تمزيقه ولا تضعيفه ، ومن باب اولى استحالة اسرلته ....!

وان هناك عدو واحد للبنان هذا ، وهو الذي وصفه امامنا الصدر المفدى بالشر المطلق وهو القاعدة العسكرية الاميريكية المتقدمة التي اسمها "اسرائيل".

كي لا تضيع بوصلتكم فتتشتتوا فتذهب ريحكم.. وجهوا طاقاتكم وأوقاتكم وجهودكم في مسار مجهري مركز باتجاه واحد.. هو العمل موحدين على ضرب العدو الرئيس فهو وراء كل مآسيكم.. وحين يندحر الاحتلال ستسقط كل الأقنعة والذيول التي ارتبطت به.

افعلوا تماماً كما فعل المقاومون الشرفاء حتى الان.

كل حديث اوتحليل او سجال حاد بين اللبنانيين بتعدد أطيافهم واختلاف مشاربهم وتنوع مذاهبهم، لا يستهدف مقارعة المحتل والعدو الاساس وتحرير البلاد، هو تضييع للوقت وتشتيت للجهد.

وعيك- بصيرتك