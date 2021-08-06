سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان يشتكي إسرائيل لدى الامم المتحدة


أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن القصف الإسرائيلي على لبنان يشكل انتهاكاً للسيادة والقوانين الدولية.

وقالت الخارجية في بيان، إن "وزيرة الخارجية والمغتربين زينة عكر، وجهت برقية الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة للتقدم بشكوى ضد إسرائيل لإدانة القصف على لبنان بتاريخ ٤و٨ آب ٢٠٢١ بأشدّ العبارات لما يشكّل من انتهاك لسيادته ولميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية لاسيما القرار ١٧٠١".

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل وبالتحديد مزارع شبعا توترا متصاعدا وتبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.

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