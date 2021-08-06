سوريا - لبنان - فلسطين

اطلاق صفارات الانذار في مناطق "شمال اسرائيل" والجولان


إطلق الجيش "الاسرائيلي" صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتل ومستوطنات الجليل الأعلى، وسط أنباء عن هجوم صاروخي جديد من لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني تأكيده إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه "إسرائيل".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.

وتتحدث تقارير صحفية إسرائيلية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

في المقابل، ردت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق القذائف في مناطق مفتوحة بسهل الخيام الحدودي، ما أوقع حرائق في المنطقة، ومن ثم عاودت إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الحرجية في بلدات الهبارية وإبل السقي.

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اطلاق صفارات الانذار في مناطق "شمال اسرائيل" والجولان
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