الشيخ قاسم: اتهام الحزب بملف انفجار المرفأ ‏هو اتهام سياسي هدفه تشويه سمعته

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتهام الحزب بملف انفجار المرفأ هو اتهام سياسي هدفه تشويه سمعته.
وقال الشيخ قاسم اليوم الأربعاء أن اتهام البعض الحزبَ في ملف انفجار مرفأ بيروت هو اتهام سياسي هدفه تشويه سمعته ومحاولةُ ضربه. مشيراً إلى أن عدم الإعلان عن نتائج التحقيق يفتح الباب أمام استغلال أي فرصة ممكنة لتحميل حزب الله المسؤولية.
ودعا الشيخ قاسم المحقق العدلي في القضية الى إعلان نتائج التحقيق لتصويب البوصلة وحصول المتضررين على تعويضاتهم من شركات التأمين.
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