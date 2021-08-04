الشيخ قاسم: اتهام الحزب بملف انفجار المرفأ ‏هو اتهام سياسي هدفه تشويه سمعته

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم ‏قاسم اتهام الحزب بملف انفجار المرفأ ‏هو اتهام سياسي هدفه تشويه سمعته.

وقال الشيخ قاسم اليوم الأربعاء ‏أن اتهام البعض الحزبَ في ملف انفجار مرفأ ‏بيروت ‏هو اتهام سياسي هدفه تشويه سمعته ومحاولةُ ‏ضربه. ‏مشيراً ‏إلى أن عدم ‏الإعلان عن نتائج التحقيق يفتح الباب أمام ‏استغلال أي فرصة ممكنة ‏لتحميل حزب الله ‏المسؤولية.

ودعا الشيخ قاسم المحقق العدلي ‏في ‏القضية الى إعلان نتائج التحقيق لتصويب البوصلة ‌‏وحصول المتضررين على تعويضاتهم من شركات ‌‏التأمين.