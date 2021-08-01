"حماس" تعلن إعادة انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها أعادت انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي.

ويتولى هنية الذي يعيش في المنفى منذ عامين ولاية جديدة مدتها أربع سنوات منحها له مجلس الشورى بالتزكية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في "حماس".

وكان هنية مساعدا لمؤسس "حماس" الشيخ أحمد ياسين، الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية عام 2004.

وشغل هنية منصب رئيس الوزراء بعد فوز حماس بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وقبل عام من سيطرتها على غزة من قوات حركة فتح التي يترأسها الرئيس محمود عباس.

وفي عام 2017 انتخب هنية رئيسا للحركة، إلا أنه غادر غزة عام 2019 ويقيم ما بين تركيا وقطر، ولم يصرح أبدا ما إذا كان سيعود إلى القطاع.

وخاضت حركة "حماس" أربع حروب ضد إسرائيل كان آخرها في مايو 2021، ومواجهات متفرقة على مدار سنوات.