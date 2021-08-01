الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الحكومة في الجمهورية العربية السورية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن "الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية".
ويشغل عرنوس – وهو من مواليد محافظة إدلب عام 1953 – منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا منذ تموز يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس.
كان الرئيس السوري بشار الأسد فاز في مايو/ أيار الماضي بولاية رئاسية جديدة من 7 أعوام، بعد حصوله على 95.1% من الأصوات.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha