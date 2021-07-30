سوريا - لبنان - فلسطين

حرائق شمال لبنان تخرج عن السيطرة وتمتد الى الحدود السورية


تستمر حرائق شمال لبنان بالتهام مساحات شاسعة، لليوم الثالث على التوالي، حيث اقتربت من منازل السكان وتوسعت نحو الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحرائق خرجت عن السيطرة في منطقة جبل أكروم عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وتوسعت رقعة النار ليلا بشكل كبير في محلة قرنة الديبة، واقتربت من البساتين والحقول الزراعية وبعض المنازل التي غادرها سكانها تحسبا من تغير اتجاه الرياح ليلا واندفاعها باتجاههم.

وتعمل فرق الدفاع المدني والمتطوعين على الأرض وطوافات للجيش اللبناني من الجو، على محاولة إخماد النيران، حيث تم تركيب بركة مياه في أحد الحقول القريبة من موقع الحريق.

من جهة أخرى، عمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف أحد المتطوعين الذي أصيب بحال اختناق بفعل تنشق الدخان، وتم نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، كما عمل على إجلاء عدد من الأشخاص من منازلهم.

وكانت الحرائق التي اندلعت منذ 3 أيام أدت إلى مقتل شخص واحد من المتطوعين كان يعمل على المساعدة بإخماد النيران.

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