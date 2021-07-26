اليوم.. استشارات لتسمية رئيس للحكومة في لبنان وانباء تشير لاختيار ميقاتي

يجري الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، فيما اشارت انباء لاختيار نجيب ميقاتي للمنصب.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ غالبية برلمانية ستسمي النائب نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، فيما رشّح أربعة رؤساء حكومة سابقين ميقاتي لترؤس الحكومة.

وجاء إعلان رؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وسعد الحريري، وتمام سلام، عقب اجتماعهم في "بيت الوسط" لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد ولا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.

وأكّد الرّؤساء الثلاثة في بيان لهم، أنّ "اللبنانيين ينتظرون مبادرات إيجابية من قبل الجميع، استكمالاً للمبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري من أجل تشكيل حكومة، على أن تكون منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي".

كما أضاف البيان: "ندعم تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناءً على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني بعيداً عن البدع، وللبدء بتعاون شفاف ومجدٍ مع صندوق النقد الدولي والدول الصديقة".