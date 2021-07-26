سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان / الدولار يكشف خبث منظومة حاكمة

86 2021-07-26

 

ناجي امهز ||

 

من المعيب أن يهبط الدولار ما يقارب الخمسة آلاف ليرة ولا يتحرك الشعب ليسأل اصلا لماذا ارتفع ومن رفعه وكيف انخفض ومن خفضه.

من المعيب علينا جميعا ان نكون بهذا "الهبل" وان تكون المسرحية بهذه السخافة ومع ذلك تنطلي علينا الخدعة.

من المعيب أن نسمع عن عائلات ربما باعت ثلاجتها او غرفة نومها او حتى  ارزاقها بأبخث الاثمان، لتأمين قوت يومها، بعد أن حرق الدولار معاشتها، وفجاءة ينخفض الدولار كان شيئا لم يكن.

شيء مخيف اللعب باعصاب الناس والمقامرة بمستقبلها.

هناك أمور لا يتقبلها لا العقل ولا المنطق،

أمور مرفوضة كليا، يخجل اخطر وابشع واشنع مجرم بالعالم ان يرتكبها.

أمور لا تفعلها حتى المافيات الكبرى التي سمعنا وشاهدنا الافلام عنها. 

لا أعلم أي قانون أو شريعة، ينتمي إليها معظم ساسة لبنان، كيف يفكرون، وماذا يريدون، ولماذا هذا الاستخفاف بأرواح الناس ووجعهم، يشهد الله أن الحجاج كان ارحم من هؤلاء...

يشهد الله ان هولاكو كان أكثر إنسانية من هؤلاء.

يشهد الله أن نيرون عندما احرق روما كان أكثر بردا وسلاما من هؤلاء.

الدنيا كلها تعرف وتعلم أن لبنان جائع عطشان يتنقل على قدمية ومحروم الماء والكهرباء والدواء، بالقرن الحادي والعشرين، وهؤلاء الساسة لم يسمعوا بوجع الشعب.

حقيقة الحق على الشعب، اصلا هل يوجد شعب بلبنان ، الشعوب ليست أعداد وهوية تحمل رقما وشعارا، الشعوب مواطنة وكرامة وعزة وانتماء..

وللتاريخ نتذكر جملة الاديب الراحل يوسف ادريس التي قال فيها عن الشعب أنه يعاني "فقر الفكر وفكر الفقر"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان / الدولار يكشف خبث منظومة حاكمة
العاهل الأردني يرد على سؤال حول "يد السعودية" في قضية "محاولة الانقلاب"
الشعب اللبناني تارك كل فقره وتعتيره ولاحق نوار الساحلي
العاهل الأردني: الأمير حمزة تصرف كهاو وبشكل مخيب للأمل وتم استغلال طموحاته
"نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين" يرشح ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة
تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى درعا لتطبيق "اتفاق المصالحة"
واشنطن تُمهِد الأرض لإسرائيل لضرب لبنان وحزبُ أللَّه متأَهِب
فلسطينيون يشتبكون مع مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
الجوع والعطش يهددان لبنان... وخبراء يؤكدون انهيار الوضع
في لبنان يوجد أرباب مصالح ولا يوجَد أرباب اوطان
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
فيسبوك