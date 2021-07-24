سوريا - لبنان - فلسطين

فلسطينيون يشتبكون مع مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة


اندلعت مواجهات اليوم السبت بين شبان فلسطينيين ومستوطنين داخل بؤرة استيطانية تمت إقامتها قرب حاجز تياسير في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت فصائل فلسطينية دعت في وقت سابق من اليوم لهبة جماهيرية واسعة ومؤثرة ردا على قيام مجموعة من الإسرائيليين بإقامة بؤرة استيطانية بالقرب من الحاجز.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه لوحظ مؤخرا تصاعد في وتيرة الممارسات الاستيطانية العلنية في منطقة معسكر حاجز تياسير، مع تواجد شبه يومي للمستوطنين برفقة آلياتهم ومعداتهم الزراعية.

ويعود تاريخ إنشاء معسكر تياسير إلى 1992 على مساحة 16 دونما من الأراضي التي تصنف بأنها خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وتم إخلاؤه في 2008 من جانب واحد من قبل الجيش الإسرائيلي مع ترك المباني العسكرية قائمة.

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