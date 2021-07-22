سوريا - لبنان - فلسطين

الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السوري أسقط جميع الصواريخ الإسرائيلية


أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي السوري أسقطت جميع الصواريخ الـ 4 التي أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية أثناء الغارات الليلة الماضية.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، إن "مقاتلتين إسرائيلييتين من طراز "إف 16" أطلقت من المجال الجوي اللبناني بين الساعة 1:11 و1:19 في 22 يوليو 4 صواريخ موجهة إلى مواقع في محافظة حمص".

وأضاف أن "جميع الصواريخ الـ 4 تم تدميرها من قبل أنظمة "بوك إم 2 إي" الروسية الصنع، والتابعة لقوات الدفاع الجوي السورية".

وفي وقت سابق أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 7 صواريخ من أصل 8 أثناء الغارة الإسرائيلية يوم 19 يوليو.

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