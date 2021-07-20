سوريا - لبنان - فلسطين

العثور على منصات صواريخ جنوب لبنان واليونيفيل يفتح تحقيقا بقصف متبادل مع اسرائيل


أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه وجد منصات لإطلاق صواريخ من نوع غراد في محيط منطقة القليلة جنوب لبنان، فيما أفادت قوات اليونيفيل بأنها بدأت تحقيقا في إطلاق الصواريخ والرد الإسرائيلي.

وأصدر نائب مدير المكتب الاعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس آرديل بيانا قال فيه: "عند حوالى الساعة الرابعة من صباح هذا اليوم، رصد رادار لليونيفيل إطلاق صواريخ من منطقة تقع إلى الشمال الغربي من القليلة باتجاه إسرائيل، كما رصد رادارنا في وقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي".

وأضاف البيان إن "اليونيفيل على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

وتابع "كما أن آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها تقوم بعملها على أكمل وجه، وجنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، عززنا الأمن في المنطقة وبدأنا تحقيقا".

من جهتها، أفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان، بأنه "بتاريخ اليوم 20 يوليو/تموز، ما بين الساعة 3.35 و4.45، تعرضت منطقة وادي حامول تلة ارمز لقصف مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار".

وأضاف البيان أن "المنطقة قد استهدفت بـ 12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات العدو بسقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان".

وقد عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معدا للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة.

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