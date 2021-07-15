سوريا - لبنان - فلسطين

الرئاسة اللبنانية ترد على "اعتذار" الحريري عن تشكيل الحكومة


قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون يدل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار عن تشكيل الحكومة.

وأضافت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيانها: بعد اعتذار الرئيس المكلف سيحدد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن.

وقال مكتب الإعلام في الرئاسة: الرئيس المكلف لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل من أي نوع كان.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن الرئيس عون عرض على الرئيس المكلف ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالبا البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل من خلال مسعى الرئيس نبيه بري.

وقدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في وقت سابق من اليوم الخميس اعتذاره إلى الرئيس ميشال عون عن تشكيل الحكومة.

وقال الحريري عقب لقاء مع عون استمر 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا: "أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة".

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