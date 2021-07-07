سوريا - لبنان - فلسطين

وفاة القيادي الفلسطيني أحمد جبريل في دمشق


توفي الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" أحمد جبريل، يوم الأربعاء، متأثرا بحالته الصحية في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق.

وكان أحمد جبريل قد أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة عام 1968 وانفصلت عام 1984 عن منظمة التحرير الفلسطينية واتخذت من دمشق مقرا لها.

ونعت ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ أمينها العام ​أحمد جبريل​ الذي وافته ​المنية​ اليوم.

يذكر أن أحمد جبريل ولد قرب يافا عام 1928 ثم انتقل مع أسرته إلى سوريا عام 1948 بعد حرب فلسطين وأصبح ضابطا في الجيش السوري وأنشأ عام 1959 تنظيما شبه عسكري هو جبهة تحرير فلسطين.

وبعد فشل محاولات لدمج فصيله مع حركة فتح بزعامة الرئيس الراحل ياسر عرفات، شارك جبريل في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش عام 1967، ثم انشق عنها ليؤسس القيادة العامة.

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