سوريا - لبنان - فلسطين

تحذير من أزمة كارثية بسبب نفاذ مخزون الاصناف الدوائية في لبنان


حذر مستوردو الأدوية في لبنان، اليوم الأحد، من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية، وأعلنوا في بيان مشترك أن "عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر".

وتحدثت النقابة عن قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، والتي تجاوزت 600 مليون دولار، كان يجب أن يدفعها المصرف المركزي بالاضافة الى فتح اعتمادات جديدة، محذرة في الوقت ذاته من "نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضا مزمنة ومستعصية".

وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، إن "الحالة ستكون كارثية مع نهاية شهر يوليو، سيحرم آلاف المرضى من أدوية علاجهم". وأكدت النقابة أن الحل الوحيد حاليا هو "الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة".

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