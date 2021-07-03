سوريا - لبنان - فلسطين

غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة


أفاد موقع "روسيا اليوم"، مساء السبت، بأن القوات الإسرائيلية نفذت غارات جوية استهدفت من خلالها مواقع في قطاع غزة.

وأضاف الموقع أن إسرائيل نفذت أيضا غارة شمال غرب القطاع في محيط منطقة السودانية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الطائرات أطلقت 4 صواريخ على فترتين تجاه الموقع في محيط محررة نتساريم، ما أدى لوقوع أضرار فيه.

وقال عسكريون إسرائيليون إن القصف يأتي ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

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