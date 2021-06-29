سوريا - لبنان - فلسطين

أزمة المحروقات تتفاقم في لبنان والاسعار ترتفع بشكل كبير


ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء، بعد صدور جدول تركيب أسعار المحروقات وقف سعر الدعم (3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)، وسط أزمة محروقات ضخمة تشهدها البلاد.

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، 15900 ليرة لبنانية، و98 أوكتان، 16300 ليرة لبنانية، والمازوت، 12800 ليرة لبنانية، والغاز، 9200 ليرة لبنانية، وأصبحت أسعار المحروقات في لبنان على الشكل الآتي:

"بنزين 95 أوكتان: 61100 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة.

المازوت: 46100 ليرة.

الغاز: 37600 ليرة".

في حين أن ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، أفاد لقناة الـ"MTV" اللبنانية بأن "هناك هفوة في جدول أسعار المحروقات، وبعض شركات المحروقات سلمت البنزين إلى المحطات، والطوابير لا تزال موجودة بانتظار أن يتم إفراغ البواخر المتبقية وتسليم الكميات".

وتجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

 

كما يذكر أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.

 

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