ماذا سيفعل بنا نحن اللبنانيين يوم الحساب

ناجي امهز ||

أنه يوم القيامة اقترب الامريكي جورج نيويورك للحساب فسمع الصوت يقول له ستدخل جهنم لأنك كنت تسرق التفاح من شجرة جارك.

وأيضا اقترب الفرنسي شابل ديغول وسمع الصوت يقول له ستدخل جهنم لأنك كنت تقبل حبيبتك دون أن تقيما القران المقدس.

ومن بعدهما اقترب البريطاني ونستون مارلبورو فسمع الصوت يقول له ستدخل جهنم لأنك كنت تبصبص على جارتك الجميلة.

ثم اقترب أعرابي من دول الخليج فسمع الصوت يقول له ستدخل جهنم لأنك كنت تتاخر عن صلاة الفجر.

واذا بمواطن لبناني اسمه ناجي امهز توجه من تلقاء نفسه إلى جهنم فسمع الصوت يقول له ارجع، فقال ناجي امهز لقد ارتكبت كل هذه الذنوب، سرقت بطفولتي التفاح من شجرة جارنا، وقبلت حبيبتي دون عقد قران، وبصبصبت على جارتي الجميلة، وفي غالب ألاحيان لم اقم اصلا الصلاة.

فقال الصوت نحن نحاسب هؤلاء على أخطائهم الصغيرة لان دولهم امنت لهم كل شيء، بينما أنتم شعب لبنان من كثرة معاناتكم والعذاب الذي لحق بكم، فإن لكم حساب كبير من الحسنات، يكفي اهل الأرض، ليغفر ذنوبهم ويدخلهم الجنة، ادخل يا ناجي امهز الجنة دون حساب، حتى بما ترتديه من ثياب.

الشعب اللبناني مش رح يعرف نعم اهل السياسة عليه، الا ليوم القيامة.