لبنان.. إحباط عملية تهريب 480 ألف دولار أمريكي مزيفة

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب 480 ألف دولار أمريكي مزيفة عبر المطار.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن في بيان، أن "عناصر فصيلة تفتيشات المطار تمكنت من إحباط عملية تهريب 480 ألف دولار أمريكي مزيفة، كانت مخبأة داخل أمتعة وذلك أثناء محاولة 3 مواطنين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهين إلى تركيا.

وذكرت أن المواطنين: و. خ. (مواليد عام 1994) وأ. أ. (مواليد عام 1998) اعترفا خلال التحقيق أن : م. م. (مواليد عام 1982) هو الرأس المدبر للعملية بالتنسيق مع أحد الأشخاص في تركيا.