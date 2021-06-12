سوريا - لبنان - فلسطين

واشنطن تنعش الإرهاب في سوريا بعد فوز بشار الأسد في انتخابات الرئاسة


أحمد الخالد، صحفي وكاتب سوري

تبقى الولايات المتحدة في حالة تراجع في سوريا خلال السنوات الأخيرة حينما تقوم السلطات السورية تدريجياً بإعادة البنية التحتية المدنية والمؤسسات الحكومية التي دمرت خلال الحرب الطويلة الأمد. في هذا الصدد، أجريت دمشق الانتخابات الرئاسية الناجحة مما أحبط فعليا خطة البيت الأبيض لتشكيل حكومة سورية عملية.

ويبدو أن هذا الوضع لم يناسب المخابرات والأجهزة الخاصة الأمريكية. سرعان ما وجدت قيادة وكالة المخابرات المركزية الحل في سجون عناصر تنظيم الدولة تحرسها ميلشييات "قسد" الموالية لـ الإدارة الذاتية الكردية. على وجه الخصوص ، بدأ الأمريكيون في تجنيد المتطرفين في سجني الغويران والشدادي في محافظة الحسكة. اعتبرت المخابرات الأمريكية الجهاديين الأداة الأنسب لتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية للولايات المتحدة في سوريا. ما هو الدافع وراء مثل هذه تحركات البنتاغون؟

أولاً ، يعرف الخبراء العسكريون الأمريكيون أكثر من أي شخص آخر جميع الجوانب ولديهم خبرة رائعة في استخدام الجماعات المسلحة في النزاعات الخارجية من أجل مصالح بلادهم. الجميع يعرف قائمة الأمثلة. ومن أبرز الأمثل الأخيرة هي أفغانستان وليبيا وبالطبع سوريا حيث دعمت الولايات المتحدة الجيش السوري الحر في حربه ضد القوات المسلحة السورية. أثبت استخدام "الحرب بالوكالة" فعليته خاصة خلال سنوات عديدة ماضية ، لذلك من المؤكد أن القيادة العسكرية الأمريكية تستمر في التمسك بهذه الوسائل.

ثانيًا ، يرجع ظهور داعش نفسه إلى الأنشطة الخفية لأجهزة المخابرات الأمريكية. أقر الرئيس الأمريكي السابق براك أوباما بهذه الحقيقة في إحدى المقابلات الإعلامية سابقاً. يمكن الافتراض أن واشنطن تحضّر المتطرفين المدربين تدريباً جيداً والمستعدين لكل شيء مقابل المال والإفراج عن السجون لتنفيذ عمليات تخريبية في المنطقة الوسطى لسوريا.

بمعنى آخر ، طريقة استغلال المسلحين ليست جديدة علي واشنطن ، فقد سبق للأمريكيين أن أنشأوا مجموعة مسلحة قوية التي شكلت تهديدًا خطيرًا للجيش السوري حتى مع القليل من التدريب والحصول على الأسلحة اللازمة. والأن ركز المستشارون العسكريون جهودهم على مثل هذه الأنشطة. من المتوقع أن مهام الإرهابيين ستشمل تدمير خطوط الإمداد وبسط السيطرة على المعابر على الحدود السورية العراقية بالإضافة إلى تنفيذ هجمات مسلحة. علاوة على ذلك ، تعتبر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عددًا من المتطرفين المدربين قادرين على اغتيال الرئيس السوري الحالي وغيره من كبار المسؤولين.

من الصعب الاعتراض على أن سلسلة الهجمات الإرهابية في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة تؤدي ليس فقط إلى تشويه سمعة السلطات السورية ، بل إلى استمرار تهديد انتشار الإرهاب الدولي. في دورها، لن يمكن وسائل الإعلام الغربية السائدة من البقاء بالخلف وتملأ المجال الإعلامي بالعديد من المنشورات حول عجز بشار الأسد المزعوم عن ضمان سلامة المواطنين السوريين.

لا يسعنا إلا أن نأمل في أن يتمكن كل من دمشق والمجتمع الدولي من عدم السماح بمثل هذا السلوك التعسفي والانتهاك للقوانين الدولية. إن مثل هذه مغامرات الاستخبارات الأمريكية بالكاد تسمح لواشنطن بتحقيق هدف مرغوب فيه ، ولكنها يمكن أن تسبب إراقة الدماء وإحياء الإرهاب ليس فقط في سوريا ، ولكن أيضًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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