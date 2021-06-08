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السيد حسن نصر الله: لدي أمل كبير أن أصلي في المسجد الأقصى المبارك


قال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله "أنا بحمد الله بينكم ولدي أمل كبير أن أصلي في المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف السيد نصرالله خلال كلمة في الذكرى الـ30 لتأسيس قناة "المنار": "ما زلت أحلم وأحمل أملا كبيرا بالصلاة سويا في المسجد الأقصى".

وتابع قائلا: "أشكر كل الذين عبروا عن محبتهم خلال خطاب 25 مايو نتيجة وضعي الصحي وأشكر كل من عبر عن محبته واعتز بذلك وأطئمن كل المحبين أن وضعنا بخير".

وأفاد السيد نصرالله بأن قناة "المنار" أسسها تلامذة وعشاق الإمام الخميني، مؤكدا أنها أسست لتكون صاحبة قضية ورسالة ولا تبحث عن الربح والمكاسب المادية وليست قناة تبحث عن المنافسة والإثارة وتدفع الأثمان.

وشدد في كلمته على أن القناة لا تميل مع كل ريح ولا تبدل ثوبها ولا تغير جلدها وليست للإيجار، مشيرا إلى أنها قناة المقاومين والشهداء والجرحى.

واوضح سماحته أن القناة كانت بمستوى رسالتها بالرغم من ضعف الإمكانات.

واحتفلت قناة "المنار" بعيدها الثلاثين واستقبلت صباح الثلاثاء وفودا ضمت شخصيات سياسية ودبلوماسية وإعلامية عربية ولبنانية وفلسطينية.

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