سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله" يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية


أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، أنه يتقدم "بأحر التهاني وأصدق التبريكات" للرئيس السوري بشار ‏الأسد إثر إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية دستورية جديدة.

وقال "حزب الله" في بيان: "لقد أكد السوريون مجددا من خلال صناديق الاقتراع، بعدما أثبتوا ذلك مرارا ‏وتكرارا بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة، التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية ‏ورفض التفرقة والطائفية والتقسيم، مؤكدين على تمسكهم بالخيار السياسي الذي ‏انتهجته سوريا طوال تاريخها الحديث بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ‏ومواجهة الاحتلال والعدوان، ورفض التكفير والخيانة والإرهاب".

وأضاف: "إننا نأمل أن تشكل السنوات القادمة فرصة كبيرة لعودة سوريا إلى لعب دورها ‏الطبيعي والطليعي في العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وأن تتحقق كل آمال ‏الشعب السوري بالرخاء والازدهار وأن تتكلل المساعي الكبيرة بإعادة الإعمار ‏وعودة النازحين، وأن تتكامل هذه المسيرة بتحرير بقية المناطق الخاضعة للاحتلال ‏والإرهاب".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الخميس، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب (البرلمان السوري) حموده صباغ.

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