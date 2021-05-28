سوريا - لبنان - فلسطين

تظاهرة "مليونية" في واشنطن للدعوة لــ"معاقبة إسرائيل" غدا السبت


تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأمريكية العاملة في الولايات المتحدة لتنظيم تظاهرة "مليونية"، يوم غد السبت، في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المظاهرة ستجري حت عنوان "معاقبة وردع إسرائيل"، وتنديدا بجرائم الجيش الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها الحرب على قطاع غزة، التي انتهت الجمعة الماضية.

وأكدت الوكالة أن تلك المؤسسات مستمرة في حشد الجماهير لهذه المظاهرة المليونية، بعد نجاحها الكبير في حشد عشرات الآلاف خلال المظاهرات التي نظمت إبان الحرب على قطاع غزة واقتحامات المسجد الأقصى، في العديد من المدن الأمريكية، أبرزها في نيويورك وشيكاغو وديربورن وتكساس وسان فرانسيسكو.

ووجهت المؤسسات دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال أعضاء المؤسسات نفسها للمشاركة بقوة في هذه التظاهرة، بجانب الناشطين والمدافعين عن الحق الفلسطيني في المجتمع الأمريكي.

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