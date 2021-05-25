سوريا - لبنان - فلسطين

قائد في الحرس الثوري الإيراني يؤكد استمرار دعم المقاومة الفلسطينية


أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، على استمرار دعم الجبهة المقاومة في فلسطين.

وقال فدوى، في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، إن "الواجب دعم المسلمين المظلومين في العالم"، مؤكدا على "استمرار تقديم الدعم لجبهة المقاومة في فلسطين".

وأوضح المسؤول العسكري في الحرس الثوري، أن انتصار المقاومة الفلسطينية في حرب الأيام الـ"12"، "تحقق بفضل الباري تعالى للمقاومة في مواجهة الظلم".

وأضاف: "نحن جميعا نشعر بالسرور للانتصار على المستكبرين قتلة الأطفال. الشعب الفلسطيني عمل بواجبه ضد الظلم والاستكبار وأنعم الباري تعالى عليه بالنصر".

وعن دعم إيران للمقاومة الفلسطينية أكد فدوي: "سنفعل ذلك مادام الباري تعالى منعما علينا بالتوفيق لهذا الأمر ونحن مصرّون على ذلك بالتأكيد... ما دام نداء المساعدة قائما فأننا لم نتوان في تقديم الدعم".

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