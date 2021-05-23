سوريا - لبنان - فلسطين

بعد جولة السنوار في شوارع غزة... وزير إسرائيلي يهدد باغتيال قادة حماس


إثر الظهور العلني لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في شوارع القطاع، وتجوله بحرية وسط المواطنين، هدد وزير المال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باغتيال قادة الحركة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأحد، بأن كاتس قد هدد السنوار وغيره من قيادات حركة حماس، في حال تجدد القصف الصاروخي من القطاع على إسرائيل، بأن بلاده ستقوم بعمليات اغتيال له أو لغيره.

وأجرت القناة العبرية "كان" حوارا مع كاتس، أكد من خلاله أن بلاده ستشدد موقفها إزاء حماس، بدعوى منع هجمات صاروخية على مناطق غلاف غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل سترد بقوة على كل هجوم في جنوب بلاده، بتنفيذ عمليات تصفية مركزة بشأن قيادات حماس، كي لا تهدد، مرة أخرى، بقصف تل أبيب.

ويشار إلى أن صحفا ووسائل إعلام عبرية قد تداولت، أمس السبت، صورا لقائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، للمرة الأولى منذ العملية العسكرية على القطاع.

ونشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس السبت، صورا للسنوار وهو يتجول في شوارع قطاع غزة، للمرة الأولى منذ انتهاء عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية على القطاع، والتي استمرت 11 يوما.

وبدوره، تداول صحفيون إسرائيليون مقاطع فيديو للسنوار وهو يتجول في شوارع غزة، حيث نشر الإعلامي أليئور ليفي، شريط فيديو لقائد حركة حماس في غزة، السنوار، وهو يتجول وسط عدد قليل من حراسه.

وبدأ، صباح اول أمس الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق نار غير مشروط.

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