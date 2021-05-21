احتفالات بوقف إطلاق النار في الأقصى وقمع في باب العامود

بتكبيرات العيد والهتافات، نظم الآلاف من الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، مسيرات واحتفالات في المسجد الأقصى، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ورفع الفلسطينيون الأعلام الفلسطينية ورايات "لا اله الا الله"، وساروا في ساحات المسجد الأقصى وهم يهتفون نصرة لغزة والمسجد والقدس، والنصر الذي حقق بمنع اقتحام الأقصى خلال "عيد توحيد القدس ونزول التوراة"، كما وزع الشبان الحلوى على الوافدين الى الأقصى.

وخرج الشبان من باب حطة رافعين الأعلام الفلسطينية، مرددين الهتافات، وسط تواجد لقوات الجيش الإسرائيلي.

وفي منطقة باب العامود تجمع المئات، وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بقمع المتواجدين وإلقاء القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية لتفريق وإخلاء المنطقة.