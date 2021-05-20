قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة خضنا المعركة بكل شرف وإرادة واقتدار نيابة عن أمة بأكملها ولقد تمكنا من إذلال العدو وجيشه الهش.

واضاف المجازر لم توقف مد مقاومتنا ولم تكتم بنادقنا وراجماتنا واشار كنا أعددنا ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى الجنوب.

واضاف استجبنا لتدخل الوساطات العربية وعلقنا ضربة صاروخية كبيرة كنا أعددناها للعدو مؤكدا ان انطلاق ضربتنا الصاروخية يحدده مدى التزام العدو بعدوانه حتى الثانية فجرا وقال ان قيادة الاحتلال أمام امتحان حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا.