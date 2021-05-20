الفصائل الفلسطينية تستهدف العمق الاسرائيلي بالصواريخ وقذائف الهاون

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة"حماس"، اليوم الخميس، أنها استهدفت مواقع في العمق الاسرائيلي بالصواريخ.

واكدت "كتائب القسام"، انها استهدفت بقذائف الهاون كيبوتس مارس الجديد وأطلقت رشقات من الصواريخ على كيبوتس نير اسحاق وقاعدة "تسيلم" البرية وقاعدة "مشمار هنيغف" اللوجستية وقاعدة "رعيم" في صحراء النقب.

واشارت الى أنها، شنت هجوما صاروخيا على قاعدة الغذاء والوقود قرب مدينة بئر السبع.

بدورها، ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصفت برشقات من الصواريخ وعدد كبير من قذائف الهاون الثقيلة كافة المستوطنات والمواقع الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأوضحت "سرايا القدس" أن قصفها طال العديد من الكيبوتسات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة، بما فيها فجة ومارس الجديد وإيرز وكسوفيم ونيريم وزيكيم وأبو مطيبق ونحال عوز وكرم أبو سالم ورعيم وبئيري، بالإضافة إلى موقع "النصب التذكاري" ومستوطنة أشكول.

ولفتت إلى أنها، استهدفت خاصة بعدد من قذائف الهاون محطات توليد الطاقة الشمسية في محيط كيبوتس كرم أبو سالم.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات والكيبوتسات في غلاف غزة منها كسوفيم وتسيلم ونحال عوز.