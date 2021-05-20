استشهاد 255 فلسطينيا في غزة والضفة الغربية والقدس منذ بدء التصعيد الصهيوني

أفادت السلطات الصحية الفلسطينية،امس الأربعاء، باستشهاد 255 فلسطينيا على الأقل جراء الهجمات الصهيونية على قطاع غزة والاشتباكات والحوادث بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العدوان الصهيوني على القطاع أودى حتى الآن بحياة 227 شخصا منهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مسنا.

وأضافت أن الضربات الصهيونية أدت إلى إصابة 1620 شخصا على الأقل في قطاع غزة بينهم مئات الأطفال والنساء.

وفي بيان منفصل قالت الصحة الفلسطينية إن الاشتباكات والحوادث في الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 26 شخصا إضافة إلى شهيد في القدس المحتلة.

ولاحقا أفادت الوزارة باستشهاد سيدة فلسطينية على يد القوات الصهيونية في الجليل، لترتفع حصيلة الضحايا في الضفة الغربية والقدس إلى 28 شخصا.

وأضافت أنه تم رصد أكثر من 7800 إصابة بين الفلسطينيين في المنطقة ذاتها.