سوريا - لبنان - فلسطين

الانتخابات الرئاسية السورية.. انطلاق عملية الاقتراع في الخارج


بدأت عمليات الاقتراع، اليوم الخميس، لانتخابات رئاسة الجمهورية السورية للمقيمين في الخارج في عدد من السفارات والبعثات والقنصليات السورية حول العالم، حيث توافد السوريون مع اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وبدأ السوريون المقيمون في البحرين والكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية في مقار السفارات السورية هناك والتي فتحت أبوابها منذ السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لكل بلد.

وقال القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في البحرين محمد إبراهيم إن العملية الانتخابية بدأت في سفارة الجمهورية العربية السورية في المنامة عند الساعة السابعة صباحاً وقد اتبعت اللجنة الانتخابية المشكلة في السفارة كامل التعليمات الناظمة بما يتعلق بفتح الصندوق والتأكد من خلوه من أي أوراق ثم إغلاقه بإحكام إضافة إلى تطبيق الشروط والقواعد الصحية المتبعة في البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما وفتحت مراكز الاقتراع في العديد من الدول الاجنبية على غرار روسيا والتشيك واليابان وبيلاروسيا والصين وانتدونيسيا والهند وايرانت وباكستان.

هذا وستنطلق الانتخابات للمواطنين السوريين في الداخل يوم 26 من الشهر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس الحالي بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود احمد مرعي.

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