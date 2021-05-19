سوريا - لبنان - فلسطين

"سرايا القدس" تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة


أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة.

هذا وكشفت "سرايا القدس" في وقت سابق من اليوم، عن قصف موقع "مارس" الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي "نير عوز" و"صوفا"، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أيضا، "قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية".

كما وأفادت "سرايا القدس" بأنه "تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون".

وفي عملية مشتركة، أعلنت "سرايا القدس" وألوية "الناصر صلاح الدين" قصف موقع "كرم أبو سالم"  وأميتاي وحشودات إسرائيلية شرق رفح بقذائف الهاون الثقيل.

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