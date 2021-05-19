ناشطون وفلسطينيون يحاصرون مصنع اسلحة صهيوني في بريطانيا

حاصر ناشطون وفلسطينيون مصنع صهيوني لصناعة الطائرات العسكرية المسيرة في أولدهام في مانشستر الكبرى شمال غرب بريطانيا ، معتبرين ان ما ينتجه مصنع شركة (البت) الصهيوني يستخدم في مهاجمة الشعب الفلسطيني.

وذكرت صحيفة مورننغ ستار البريطانية في تقرير ان ” عملية محاصرة المصنع تمت من قبل منظمة ” حركة مانشستر فلسطين ” والتي احتلت مصانع شركة ” البت” الصهيونية في جميع انحاء بريطانيا ولطختها باللون الاحمر “.

واضاف ان ” استخدام اللون الاحمر على المصانع الصهيونية يرمز الى الجرائم الصهيونية ودماء الفلسطينيين التي اريقت نتيجة القصف الوحشي المستمر للجيش الصهيوني على مدينة غزة المحاصرة “.

وقالت آدي مورميك من منظمة ” حركة مانشستر فلسطين ” لقد أغلقنا الشارع بأكمله خارج المصنع ، وقد جاء الكثير من الناس من مجتمع اولدهام للتضامن معنا ضد هذه الشركة التي تستفيد من عمليات القتل الجارية ضد المدنيين في غزة “.

واضافت ان ” المجتمع هنا يقول ان هذه المصانع لاينبغي ان توجد وسنواصل العودة الى هذا المكان وتكرار الاحتجاجات كل اسبوع حتى يخرجوا من مجتمعنا وبلادنا”.

من جانبها قالت جاكي جرينفيلد من مجموعة أولدهام للسلام والعدالة ” “سنواصل الاحتجاج حتى يتوقف أعضاء مجلس العموم والحكومة البريطانية عن السماح للشركة الصهيونية بالعمل في داخل البلاد “.

ورفع المحتجون شعارات تندد بجرائم الكيان الصهيوني في غزة وقالوا ان مصانع الاسلحة تقوم بتجربة تلك المعدات على الفلسطينيين “.